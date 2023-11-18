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Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну

Британец похвастался не хилой суммой.
Сегодня, 18:52
Фьюри - Нганну / Getty Images
Фьюри - Нганну / Getty Images

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, сколько он заработал за бой против Фрэнсиса Нганну.

"Смог ли я забыть бой с Нганну? Ты тупой или как? Мне только что заплатили около 50 млн".

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"Я думаю о покупке супер-яхты, самолета или объекта недвижимости. Не верю, что мне задают такие вопросы", – сказал британец в интервью Queensberry Promotions.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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