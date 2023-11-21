Промоутер ответил на вопрос касаемо возможного реванша Нганну с Фьюри

Известный промоутер Фрэнк Уоррен оценил возможность проведения реванша между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

"Думаю, что шансы велики. Не знаю, что будет дальше, пока рано забегать вперед. Давайте сначала проведем этот большой бой с Александром Усиком 17 февраля, а там будет видно".

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"Но думаю, что реванш произойдет. Тайсон мне сказал, что хочет реванша, мы знаем, что Нганну этого хочет. Так что я уверен, что мы сделаем это", – сказал Уоррен в интервью MMA Fighting.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

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