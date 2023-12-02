Украинский супертяж сенсационно побил брата Фьюри

Украинец совершил апсет в поединке с британским оппонентом, одержав победу по очкам.

Украинский представитель супертяжелого веса Богдан Миронец (8-1, 4 КО) одержал сенсационную победу в своем девятом поединке на профессиональном ринге.

В восьмираундовом бою 29-летний украинец апсетнул британца Нэйтена Гормана (19-3, 13 КО), который является двоюродным братом действующего чемпиона мира по версии WBC в суперятяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

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Поединок состоялся в английском городе Болтон на ринге Bolton Whites Hotel.

Источник: Getty Images

Не считаясь фаворитом противостояния, Миронец уверенно провел первую половину боя и владел преимуществом. Горман же часто шел в клинчи и прибегал к грязным действиям, нанося удары сопернику по затылку, за что получил предупреждение от рефери. Вторая половина поединка была более близкой, но в итоге успех праздновал украинец.

Источник: Getty Images

Украинский андердог одержал победу со счетом 77-76.

Источник: Getty Images

Для Миронца эта победа стала восьмой на профессиональном ринге, четыре из которых досрочные, при одном поражении.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес Новицкий одержал пятую кряду досрочную победу.

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