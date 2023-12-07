"Он будет претендентом": Нганну бросил вызов Фьюри

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну высказался о поражении обладателю титула WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

Камерунец считает, что он победил, а значит британцу нужно провести второй поединок, чтобы очистить свою репутацию.

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"Я хочу провести реванш с Фьюри. Этот бой вселил в меня большую уверенность, но я также считаю, что он меня немного недооценил, поэтому, возможно, в следующий раз он будет готов лучше. Я хочу это почувствовать. Я хочу реванша.

Я однозначно подготовлюсь лучше, больше поработаю. Я был там и знаю, что победил. Пусть ему и отдали победу, но теперь он подойдет к бою в статусе претендента. Он выйдет, чтобы восстановить свою репутацию", - приводит слова Нганну Boxing Social.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Ранее сообщалось, что Усику предсказывают поражение в бою с британцем.

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