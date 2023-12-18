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"Он казался запуганным": Дюбуа оценил победу Фьюри над Нганну

Британец похвалил бойцов за показанное шоу.
Сегодня, 15:42
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о поединке обладателя временного титула WBC в его дивизионе Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

По словам британца, ему понравилось выступление бойцов, а "Цыганский король" показал не лучшее выступление. 

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"Это был хороший бой. Многие говорят, что Фьюри проиграл. Я не знаю, но это был хороший поединок. Нганну вышел на ринг, и вы видели, что он готовился к этому бою как зверь. 

Фрэнсис был крепким как скала, он поставил Фьюри на заднюю ногу. Тайсон казался запуганным или даже не знаю, но это был хороший бой", - приводит слова Дюбуа TNT Sports Boxing.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Ранее Холифилд объяснил, за счет чего Усик способен победить Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну Даниэль Дюбуа

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