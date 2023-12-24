"Самое большое имя": Претендент на титул IBF выбрал соперника между Усиком и Фьюри

Претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович рассказал, кого бы хотел получить в соперники после боя между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам хорвата, он отдает предпочтение британскому боксеру.

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"Я уже давно готов. Я готов и очень упорно тренируюсь. Я уже 17 лет в боксе, у меня была длинная любительская карьера, шесть лет в профессионалах. Я готов.

Я считаю, сейчас бокс сильно изменился с появлением его превосходительства в Саудовской Аравии. Так что я думаю, мы избежим боксерской политики и сделаем большие бои. Я рад и не могу дождаться. Конечно, я хочу Фьюри. Тайсон - самое большое имя в спорте", - сказал Хргович в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что в своем последнем бою Хргович одержал досрочную победу в первом раунде над Марком де Мори.

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