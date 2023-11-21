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Хргович - о бое Усик - Фьюри: Я следующий в очереди

Хорват устал ждать достойного соперника.
Сегодня, 11:02
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Филип Хргович заявил, что будет биться с победителем поединка Усик - Фьюри.

Хорват уже больше года, как  стал обязательным претендентом на титул IBF, однако все еще не смог привлечь кого-либо к бо за пояс.

"Я следующий в очереди на титул чемпиона мира в тяжелом весе. Я буду драться с победителем поединка Александр Усик - Тайсон Фьюри. Или, если они освободят титул и захотят провести матч-реванш, я буду драться со следующим по рейтингу IBF бойцом. Это будет победитель боя Энтони Джошуа с Отто Валлином", - приводит слова боксера BoxingScene.

Победитель пары Усик - Фьюри должен будет сразиться с Хрговичем, однако, несмотря на запрет со стороны правил IBF стороны уже договорились о реванше. Однако Филип все еще может попытаться требовать бой с победителем или за вакантный титул.

Следующими по рейтингу претендентами являются швед Отто Валлин и Энтони Джошуа, которые встретятся в поединке 23 декабря. Победитель сможет встретиться с Хрговичем за потенциально вакантный титул IBF.

Ранее также сообщалось, что Холифилд поменял мнение о победителе боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: филип хргович

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