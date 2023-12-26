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Хргович рассказал, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри

Хорват оценил шансы боксеров в очном противостоянии.
Сегодня, 21:10
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF Филипп Хргович (17-0, 14 KO) поделился мнением о бое между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

По словам хорвата, он верит, что украинец победит своего соперника.

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"Я верю в Усика. Я думаю, что это бой с равными шансами, тяжелый для них обоих, но я отдаю Усику немного больше преимущества, потому что он всегда в отличной форме, имеет отличную работу ног, наносит много ударов. Он действительно хороший боец", - приводит слова Хрговича Boxing Social.

Бой Усик - Фьюри запланирован на 17 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее Хргович выбрал себе соперника между украицнем и британцем.

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