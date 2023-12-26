Фроч объяснил, почему Усик победит Фьюри

Бывший чемпион мира Карл Фроч счиатает, что Александр Усик победит Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом.

По словам эксперта, украинец имеет преимущество на психологическом уровне.

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"2024-й будет невероятным годом. Надеюсь, что уже скоро его украшением станет бой Тайсона Фьюри и Усика. В этом поединке я выбираю Александра ввиду психологического состояния Фьюри.

Надеюсь, что Тайсон сможет провести хороший тренировочный лагерь и восстановить часть своего былого величия наподобие того, когда он трижды дрался с Деонтеем Уайлдером. Он хорошо смотрелся и при этом каждый раз по-другому. Сейчас этого уже нет. Фьюри с трудом сбрасывает вес, он выглядит немотивированным. В поединке с Нганну он казался озадаченным.

Могу предположить, что Фьюри внезапно постарел. Надеюсь, что он покажет себя и сделает свою работу, потому что я хочу, чтобы титулы вернулись в Великобританию. Но сейчас я поставлю на Усика", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Напомним, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее претендент на титул IBF выбрал соперника между Усиком и Фьюри.

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