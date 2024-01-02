Хирн назвал условия для победы Фьюри в бою с Усиком

Авторитетный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением относительно поединок за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Специалист считает, что "Цыганский король" победит украинца, но и допускает, что Александр создаст ему большие проблемы.

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"Фьюри выиграет бой. Все зависит от того, какие выводы он сделает после поединка с Нганну. Нам предстоит узнать, он тогда не серьезно воспринял своего соперника или это упадок. Если второй вариант, то тогда его ждет очень тяжелая ночь с Усиком.

Предпологаю, что Тайсон окажется слишком большим для Александра. Если он вовлечен в тренировочный процесс должным образом, то победит, но все же нельзя исключать Усика.

Это потрясающий бой. Еще одно масштабное событие в Саудовской Аравии. Оба парня отличные супертяжеловесы и отлично подходят для бесспорного боя", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Хижняк назвал условие, благодаря которому Усик победит Фьюри.

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