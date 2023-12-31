Хижняк назвал условие, благодаря которому Усик победит Фьюри

Серебряный призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк поделился мнением о бое обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

По словам боксера, он верит в успех украинского боксера.

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"Оба атлета не нуждаются в какой-либо рекламе. Это выдающиеся боксеры. Я верю в Александра Усика, который очень много работает на тренировках, что позволяет ему прогрессировать, используя нереализованные резервы. И если украинец сможет продемонстрировать весь свой потенциал, то все будет хорошо.

Я желаю Александру только победы", - приводит слова Хижняка Sport.ua.

Бой Усика и Фьюри запланирован на 17 февраля.

Ранее стало известно условие для реванша украинца и британца.

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