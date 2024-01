Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию для подготовки к бою с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик в своем очном противостоянии определят абсолюта в дивизионе.

Британский боксер накануне прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где должен состояться мегафайт. Здесь "Цыганский король" продолжит подготовку к предстоящему поединку против украинца.

Глава управления по развлечениям в Саудовской Аравии и организатор боксерского шоу Турки Аль аш-Шейх опубликовал видео, как Фьюри встречали в аэропорту.

وصول الملاكم الاسطورة تايسن فيوري للرياض…

بكل ثقة واستعداد للمواجهة في Ring of Fire 🥊💪🏼



لا تفوت المواجهة الحماسية القادمة 🔥



The boxer Tyson Fury has arrived to Riyadh…

Confident and ready to fight in the Ring of Fire 🥊💪🏼



Don’t miss this epic fight 🔥#RingofFire#BigTime… pic.twitter.com/DpbKWJhYAl