Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию для подготовки к бою с Усиком
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик в своем очном противостоянии определят абсолюта в дивизионе.
Британский боксер накануне прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где должен состояться мегафайт. Здесь "Цыганский король" продолжит подготовку к предстоящему поединку против украинца.
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Глава управления по развлечениям в Саудовской Аравии и организатор боксерского шоу Турки Аль аш-Шейх опубликовал видео, как Фьюри встречали в аэропорту.
وصول الملاكم الاسطورة تايسن فيوري للرياض…— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 31, 2023
بكل ثقة واستعداد للمواجهة في Ring of Fire 🥊💪🏼
لا تفوت المواجهة الحماسية القادمة 🔥
The boxer Tyson Fury has arrived to Riyadh…
Confident and ready to fight in the Ring of Fire 🥊💪🏼
Don’t miss this epic fight 🔥#RingofFire#BigTime… pic.twitter.com/DpbKWJhYAl
Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее стало известно условие для реванша Усик - Фьюри.
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