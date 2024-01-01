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Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию для подготовки к бою с Усиком

Британский боксер продолжит тренироваться в Эр-Рияде, где состоится поединок с украинцем.
Сегодня, 16:30
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик в своем очном противостоянии определят абсолюта в дивизионе.

Британский боксер накануне прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где должен состояться мегафайт. Здесь "Цыганский король" продолжит подготовку к предстоящему поединку против украинца.

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Глава управления по развлечениям в Саудовской Аравии и организатор боксерского шоу Турки Аль аш-Шейх опубликовал видео, как Фьюри встречали в аэропорту.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно условие для реванша Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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