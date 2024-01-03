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Тренер Дюбуа признался, что не хотел бы увидеть Фьюри следующим оппонентом Даниэля

Британец нацелен на совсем другой поединок.
Сегодня, 16:50
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, объяснил, почему ему не хотелось бы, чтобы Тайсон Фьюри стал следующим соперником его подопечного.

"По переходу от Джаррелла Миллера к Тайсону Фьюри, опять же, этому молодому парню всего 26 лет, мы должны иметь это в виду. Лично я бы не хотел, чтобы после победы над Миллером Дюбуа сражался с Фьюри. Нет, что это за спешка. Все должно быть шаг за шагом.

Он развивается, изучает новые вещи и добавляет к тому, что уже есть. Чтобы избавиться от ошибок, которые мы совершили в бою с Миллером в Эр-Рияде, нам необходимо исправить их в будущем. Ты никогда не хочешь оставаться статичным".

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"Я хочу, чтобы в ближайшем будущем Даниэль оставался непобежденным, единственный способ добиться этого – не торопить его, ему всего 26 лет. Пик супертяжеловесом наступает только в 28, 29, 30 лет. Этому же парню буквально только исполнилось 26", - сказал Чарльз в интервью Pro Box TV.

Напомним, Дюбуа победил Миллера техническим нокаутом в десятом раунде в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа

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