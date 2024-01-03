Тренер Дюбуа признался, что не хотел бы увидеть Фьюри следующим оппонентом Даниэля

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, объяснил, почему ему не хотелось бы, чтобы Тайсон Фьюри стал следующим соперником его подопечного.

"По переходу от Джаррелла Миллера к Тайсону Фьюри, опять же, этому молодому парню всего 26 лет, мы должны иметь это в виду. Лично я бы не хотел, чтобы после победы над Миллером Дюбуа сражался с Фьюри. Нет, что это за спешка. Все должно быть шаг за шагом.

Он развивается, изучает новые вещи и добавляет к тому, что уже есть. Чтобы избавиться от ошибок, которые мы совершили в бою с Миллером в Эр-Рияде, нам необходимо исправить их в будущем. Ты никогда не хочешь оставаться статичным".

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"Я хочу, чтобы в ближайшем будущем Даниэль оставался непобежденным, единственный способ добиться этого – не торопить его, ему всего 26 лет. Пик супертяжеловесом наступает только в 28, 29, 30 лет. Этому же парню буквально только исполнилось 26", - сказал Чарльз в интервью Pro Box TV.

Напомним, Дюбуа победил Миллера техническим нокаутом в десятом раунде в Саудовской Аравии.

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