"Я бы посмотрел": Промоутер Дюбуа сообщил, с кем хотел бы устроить бой

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, рассказал, с кем тот мог бы встретиться в ринге после победы над Джарреллом Миллером.

По словам представителя боксера, он хотел бы увидеть бой своего подопечного против экс-чемпиона Энтони Джошуа.

Читай также: Три топ-боксера: Дюбуа включил Усика в список желаемых соперников

"На мой взгляд, Дюбуа может подраться c любым бойцом из топ-10. Даже бой с Джошуа был бы отличным. Я бы посмотрел его в любое время.

Я думаю, что в бою с Миллером Дюбуа был великолепен, совершенно невероятен. Он доказал всем своим скептикам, что у него есть дух, в жестком поединке против парня, который очень хорош в своей игре, против жесткого оппонента, заставившего его все время драться.

Даниэлю был необходим толчок для повышения уверенности. Он дал Усику тяжелейший бой в его карьере. Он потряс его ударом по корпусу, и, по моему мнению, это был легальный удар, но рефери дал Александру больше четырех минут на восстановление, и это было смешно", - цитирует Уоррена Boxing News 24/7.

Ранее промоутер поделился планами Дюбуа на следующий год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!