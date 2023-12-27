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Три топ-боксера: Дюбуа включил Усика в список желаемых соперников

Британец намерен стать чемпионом после победы над Миллером.
Сегодня, 18:16
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа заявил, что хочет получить топовый поединок.

По словам британца, он желает выйти в ринг с кем-то из лидеров своей весовой категории.

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"Фрэнк Уоррен сделает свою работу, но сейчас я хочу всех именитых соперников. Я получил много опыта и быстро стал лучше. В плане уверенности я доказал себе, что могу вылезти из кожи.

Я хочу драться со всеми большими парнями. Джошуа, Фьюри, реванш с Усиком - погнали! В моей жизни много чего происходило, мне нужно было разобраться у себя в голове, но бой с Миллером стал частью моего искупления и восстановительного процесса. Вы выходим побеждать, и именно это мы сделали. Мне еще предстоит повзрослеть и многому научиться. Я был неловким на ринге, однако мы справились", - сказал Дюбуа в интервью Boxing Social.

Напомним, Дюбуа победил Миллера техническим нокаутом в десятом раунде в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Даниэль Дюбуа

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