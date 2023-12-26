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Джошуа намерен посетить бой Усик - Фьюри

Британец отправится на Ближний Восток, чтобы увидеть исторический поединок.
Вчера, 22:53
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа заявил, что планирует вживую посмотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, он хочет стать свидетелем исторического поединка.

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"Я постараюсь посетить поединок Фьюри и Усика. Обычно я не хожу на бои, но это знаковый поединок. Как только он состоится, супертяжелый вес снова откроется, и мы начнем получать новых чемпионов. 

Каждый бой ведет тебя к конечному пункту назначения. У меня амбиции побольше, я не праздную, когда побеждаю в этих боях. Я праздную, когда становлюсь чемпионом мира", - приводит слова Джошуа The Sun.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Хргович рассказал, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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