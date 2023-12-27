"Несколько больших боев": Промоутер поделился планами Дюбуа на следующий год

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, прокомментировал его досрочную победу над американцем Джарреллом Миллером и поделился планами своего клиента на следующий год.

Представитель боксера считает, что тот реабилитировался после поражения от Александра Усика и теперь рассчитывает снова получить большие поединки.

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"Он снова в большой игре. Теперь мы ожидаем несколько больших боев в следующем году. У него может быть хороший перерыв на Рождество, потому что помните, что он провел один за другим тренировочные сборы к важным боям. Очевидно, предыдущий из них был за титул чемпиона мира, а этот - стал своего рода искуплением. Ему пришлось очень много работать.

Это был действительно тяжелый бой против конкурентоспособного парня, который также очень умен ментально и умеет попадать. Я имею в виду, что Миллер обрушил на него несколько бомб, которыми он обычно убивает соперников. Даниэль выстоял - в конце он, очевидно, справился и сделал то, что должен был сделать.

Как по мне, он доказал неправоту всех сомневающихся. Он сделал то, что должен был сделать, потому что ему пришлось доказывать. Ему пришлось глубоко копать против парня, про которого в основном думали, что он должен быть побит. Так что снимаю шляпу, он сделал свое дело", - цитирует Уоррена Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Дюбуа установил личный рекорд точных ударов в бою с Миллером.

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