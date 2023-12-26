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Получит реванш: Джойс сделал неожиданное предложение Дюбуа и Паркеру

Джо хочет увидеть поединок победителей.
Сегодня, 00:02
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс заявил, что готов оказаться в ринге с Даниэлем Дюбуа или Джозефом Паркером.

Спортсмен поздравил боксеров с победами в Саудовской Аравии и предложил им организовать очный бой, победитель которого выйдет в ринг с Джойсом.

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"Даниэль, Джозеф, поздравляю с вашими победами. Возможно, вы подеретесь, и победитель получит реванш!" - написал Джойс в Х.

Напомним, в 2020 году Джойс досрочно победил Дюбуа, а в 2022-м нокаутировал Паркера.

Отметим, что в Саудовской Аравии Дюбуа победил Миллера, а Паркер одолел Уайлдера.

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