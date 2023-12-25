iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Выглядел как де**мо": Чисора разнес россиянина Махмудова

Арсланбек проиграл Кабайелу, будучи очевидным фаворитом.
Сегодня, 19:35
Арсланбек Махмудов проиграл Агите Кабайеле / Getty Images
Арсланбек Махмудов проиграл Агите Кабайеле / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора прокомментировал поражение Арсланбека Махмудова в бою с Агитой Кабайелой.

По словам авторитетного спортсмена, россиянин опозорился.

"Кабайел был невероятен, но россиян выглядел как дерьмо. Он просто слишком большой. Он выглядел как дерьмо, его отшлепали", - приводит слова Чисоры iFL TV.

Отметим, что Кабайел победил Махмудова нокаутом в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора

Статьи по теме

Чисора сделал смелый прогноз на бой Уайлдер – Паркер Чисора сделал смелый прогноз на бой Уайлдер – Паркер
Чисора назвал условие, при котором Фьюри станет лучшим супертяжеловесом эпохи Чисора назвал условие, при котором Фьюри станет лучшим супертяжеловесом эпохи
"Я потерял голод": Чисора назвал бой, пустивший под откос его карьеру "Я потерял голод": Чисора назвал бой, пустивший под откос его карьеру
Чисоре предложили провести титульный бой в андеркарде поединка Усик - Фьюри Чисоре предложили провести титульный бой в андеркарде поединка Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа21:44
Манчестер Сити выставил ценник на Канселу
Европа21:20
Командное обращение: Мудрик поздравил фанатов Челси с Рождеством
Европа20:56
Довбик заинтересовал Атлетико и Барселону
Бокс20:55
"Будем настаивать": Менеджер Чжилея озвучил имя приоритетного соперника
Киберспорт20:35
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi закончили год в ТОП-5, Monte - в ТОП-10
Бокс20:28
Иноуэ - Тапалес: боксеры взвесились и устроили битву взглядов перед боем за абсолюта
Европа20:15
Салах: В этом году мы встречаем Рождество с тяжелейшим сердцем из-за войны на Ближнем Востоке
Биатлон19:53
Стал известен состав мужской сборной Украины на четвертый этап Кубка мира
Бокс19:35
"Выглядел как де**мо": Чисора разнес россиянина Махмудова
Легкая атлетика19:18
Магучих стала лучшей спортсменкой Украины 2023 года по версии НОК
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK