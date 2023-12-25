"Выглядел как де**мо": Чисора разнес россиянина Махмудова
Арсланбек проиграл Кабайелу, будучи очевидным фаворитом.
Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора прокомментировал поражение Арсланбека Махмудова в бою с Агитой Кабайелой.
По словам авторитетного спортсмена, россиянин опозорился.
"Кабайел был невероятен, но россиян выглядел как дерьмо. Он просто слишком большой. Он выглядел как дерьмо, его отшлепали", - приводит слова Чисоры iFL TV.
Отметим, что Кабайел победил Махмудова нокаутом в четвертом раунде.
Ранее сообщалось, что Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии.
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