"Выглядел как де**мо": Чисора разнес россиянина Махмудова

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора прокомментировал поражение Арсланбека Махмудова в бою с Агитой Кабайелой.

По словам авторитетного спортсмена, россиянин опозорился.

"Кабайел был невероятен, но россиян выглядел как дерьмо. Он просто слишком большой. Он выглядел как дерьмо, его отшлепали", - приводит слова Чисоры iFL TV.

Отметим, что Кабайел победил Махмудова нокаутом в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии.

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