Дюбуа в мощном поединке с разменами ударами одолел Миллера

В Саудовской Аравии состоялся очередной поединок между двумя мощными представителями тяжелейшего дивизиона.

Даниэль Дюбуа (20-2,19 КО) после поражения Александру Усику вернулся в ринг поединком против непобедимого американца Джарелла Миллера.

Британец доминировал в течение большей части боя, но нанести конечный удар долго не мог. Лишь в десятом, последнем раунде он начал насыпать выстрелы один за другим и за девять секунд до финального гонга судья все же остановил поединок и принес Дюбуа победу нокаутом.

Ранее сообщалось, что свои поединки выиграли хорват Филипп Хргович и кубинец Фрэнк Санчес.

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