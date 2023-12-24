Дюбуа поставил личный рекорд точных ударов в бою с Миллером

Даниэль Дюбуа, одержал победу над американцем Джарреллом Миллером. Бой был прерван рефери за 10 секунд до окончания 10-го раунда.

В ходе поединка Дюбуа совершил 208 точных ударов по Миллеру, что стало его личным рекордом. Точность силовых ударов составила 48%, а в заключительном раунде этот показатель увеличился до 58%. Кроме того, 33% ударов были нанесены в корпус соперника.

Отметим, в четырех последних раундах Дюбуа выполнил 62 удара, в то время как Миллер ответил лишь 25.

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