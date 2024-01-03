Хирн раздумывает над организацией боя Джошуа - Нганну

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о возможном бое своего подопечного Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

"Мы ведем переговоры о трех возможных оппонентах, среди которых нет Деонтея Уайлдера. Возможный бой с Фрэнсисом Нганну был бы просто колоссальным".

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"Еще мы озвучили цель – бой с победителем поединка Усик– Фьюри", – сказал промоутер в интервью iFL TV.

Напомним, Джошуа одержал уверенную победу над Валлином.

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