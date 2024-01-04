"Им нужно смириться": Джефф Мейвезер объяснил, почему у Фьюри и Уайлдера начался спад

Тренер Джефф Мейвезер высказался о карьере Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Специалист рассказал, что боксеры стали слабее, ведь их измотала трилогия.

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"Два главных супертяжеловеса, которые трижды дрались между собой, причинили друг другу слишком большой урон. Все считали, что они по-прежнему находятся на вершине, но, возможно, это не так. Когда ты проводишь три таких тяжелых боя, ты больше не будешь прежним боксером. Мне кажется, что это было видно в поединках обоих бойцов.

Я считаю, что если Фьюри победит Усика, то его в любом случае будут помнить, как боксера из топ-5, по крайней мере топ-10. Даже и без этого я думаю, что он в десятке лучших. Как я сказал, бои с Уайлдером причинили урон им обоих. Им необходимо жить и смириться с этим. Они сделали это друг с другом", - сказал Мейвезер на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее Джефф Мейвезер назвал фаворита боя Усик - Фьюри.

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