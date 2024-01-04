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Известный тренер рассказал, чем бы завершились бои Тайсона с Фьюри, Джошуа и Усиком

Роберт Гарсия выразил уверенное предположение.
Сегодня, 12:02
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Известный американский тренер Роберт Гарсия считает, что Майк Тайсон был бы способен доминировать в нынешнем супертяжелом весе.

По его мнению, легендарный боксер в своей лучшей форме мог бы нокаутировать любого, включая Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Александра Усика.

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"Он был одним из величайших в истории бокса. Тайсон нокаутировал бы любого в нынешнем супертяжелом дивизионе. Особенно в своей лучшей форме.

Он бы нокаутировал Фьюри. Джошуа? Любого. Он бы нокаутировал любого. Усик? И Усика тоже", - сказал Гарсия в комментарии ESNEWS.

Ранее Майк Тайсон назвал победителя боя Усик - Фьюри.

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