Известный тренер рассказал, чем бы завершились бои Тайсона с Фьюри, Джошуа и Усиком
Известный американский тренер Роберт Гарсия считает, что Майк Тайсон был бы способен доминировать в нынешнем супертяжелом весе.
По его мнению, легендарный боксер в своей лучшей форме мог бы нокаутировать любого, включая Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Александра Усика.
Читай также: Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе
"Он был одним из величайших в истории бокса. Тайсон нокаутировал бы любого в нынешнем супертяжелом дивизионе. Особенно в своей лучшей форме.
Он бы нокаутировал Фьюри. Джошуа? Любого. Он бы нокаутировал любого. Усик? И Усика тоже", - сказал Гарсия в комментарии ESNEWS.
Ранее Майк Тайсон назвал победителя боя Усик - Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!