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"Он на голову выше": Постол сделал неожиданный прогноз на бой Усик - Фьюри

Украинец оценил готовность боксеров.
Сегодня, 11:10
Виктор Постол / Getty Images
Виктор Постол / Getty Images

Бывший чемпион Виктор Постол поделился мнением о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, он уверен в победе своего соотечественника.

"Я очень жду этого поединка, потому что будет очень интересно. У Александра 3 пояса, у Фьюри – один, бой будет за абсолюта. Я думаю, не думаю, а я уверен, что Усик победит. Я смотрел бой Фьюри с Нганну, очень тяжелый, но я не думаю, что он это сделал специально, должно быть, Тайсон плохо подготовился.

Но к поединку с Усиком он будет хорошо готовиться. Все равно я считаю, что Александр на голову выше Фьюри, лучше и победа будет за Усиком", - приводит слова Постола Luckypunch.net.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Джошуа назвал причину, по которой Усик победит Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Постол Тайсон Фьюри Александр Усик

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