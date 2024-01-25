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Джошуа спрогнозировал исход боя Усик - Фьюри

"Эй-Джей" считает, что победить должен украинский боксер.
Сегодня, 19:14
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа спрогнозировал исход поединка между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

По словам "Эй-Джея", у украинского спортсмена хорошие шансы стать абсолютным чемпионом мира по итогам данного боя благодаря тому, что он может подстраиваться под события.

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"Усик. Думаю, он победит. Он действительно хороший боец, а с Тайсоном Фьюри я до сих пор не дрался, поэтому не знаю, насколько он хорош на самом деле.

С Усиком мы встречались дважды, и в обоих случаях он действовал по-разному. Поэтому я считаю, что у него хорошие шансы, потому что он знает, как адаптироваться. Хороший боец должен уметь это делать. Он не действует по одному сценарию", - сказал Энтони в комментарии изданию Sky News.

Отметим, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

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