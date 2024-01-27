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Паркер отреагировал на слухи, что Фьюри уронили в спарринге перед боем с Усиком

Новозеландец прокомментировал отъезд из тренировочного лагеря британца якобы его обидчика.
Сегодня, 13:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал слухи о том, что во время подготовки к бою с Александром Усиком Тайсона Фьюри в спарринге уложил Джей Опетая, после чего австралиец был отправлен домой из тренировочного лагеря британца.

Новозеландский боксер отрицает, что подобное произошло.

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"Я знаю, что Опетая никогда не отправлял на канвас Тайсона. Мне хочется выйти в интернет и сказать: "Эй, хватит, ребята". Но я не желаю в этом участвовать. Я хочу сохранить свою энергию перед моим боем.

Тайсон знает, что произошло, и Джей Опетая знает, что произошло. Их пути разошлись, и каждый из них проводит свои тренировки. Многие комментируют это в сети, но люди не знают, что случилось. Имеет значение то, что происходит на ринге, но я об этом знаю.

Тайсон находится в отличной форме. Джей усердно тренируется, он будет в замечательной форме. Они оба выдадут отличное выступление в день боя. Я с нетерпением жду их поединков. Надеюсь, что я буду там и поддержу их обоих", - цитирует Паркера Boxing News 24.

Ранее Фьюри назвал мотивацию на бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джозеф Паркер

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