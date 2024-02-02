"Бог послал тебе знак": Промоутер Усика дал Фьюри ценный совет
Красюк не оставил без внимания комментарии боксера.
Промоутер Усика Александр Красюк отреагировал на травму Тайсона Фьюри.
Напомним, ранее сообщалось, что поединок Усик - Фьюри будет перенесен из-за травмы британского боксера.
Впоследствии Фьюри опубликовал в Инстаграме пост, где снова угрожал украинцу, и именно там Красюк оставил Тайсону ценный совет.
"Желаю поскорее восстановиться. Бог послал тебе знак. Подумай о завершении карьеры, брат», – написал Красюк.
Ранее также Нганну отреагировал на срыв боя Усик - Фьюри.
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