"Бог послал тебе знак": Промоутер Усика дал Фьюри ценный совет

Красюк не оставил без внимания комментарии боксера.

Промоутер Усика Александр Красюк отреагировал на травму Тайсона Фьюри.

Напомним, ранее сообщалось, что поединок Усик - Фьюри будет перенесен из-за травмы британского боксера.

Впоследствии Фьюри опубликовал в Инстаграме пост, где снова угрожал украинцу, и именно там Красюк оставил Тайсону ценный совет.

"Желаю поскорее восстановиться. Бог послал тебе знак. Подумай о завершении карьеры, брат», – написал Красюк.

Ранее также Нганну отреагировал на срыв боя Усик - Фьюри.

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