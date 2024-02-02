"Мы с Джошуа разыграем абсолюта": Нганну отреагировал на отмену боя Усик - Фьюри
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал отмену поединка между чемпионом WBC Тайсоно Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком ( 21-0, 14 КО).
"Цыганский боксер" получил травму во время спарринга, что делает невозможным бой с украинцем.
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Камерунский боксер потроллил британца и украинца, заявив, что именно он с Джошуа теперь разыграют абсолютное чемпионство.
"Значит, мы с Джошуа подеремся за звание абсолютного чемпиона 8 марта?", - написал Нганну.
Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.
Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.
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