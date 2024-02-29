Хэйни назвал своих трех следующих соперников

Американец намерен оказаться в ринге с одними из лучших боксеров мира.

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни (31-0, 15 KO) назвал своих следующих соперников после боя с Райаном Гарсией.

По словам американца, он хочет провести несколько классных поединков.

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"Я бы сказал Теофимо Лопес. Я бы выбрал Марио Барриоса, он мне нравится в полусреднем весе. Блин, дайте подумать.

Джервонта Дэвис? Танк точно будет следующим. Брошу ли я ему вызов в первый полусредний вес? Не знаю, главное для меня – это Райан, я должен пройти его", - приводит слова американца Boxing Social.

Напомним, что бой Хэйни - Гарсия состоится 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Хэйни и Гарсия устроили жаркую перепалку во время битвы взглядов.

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