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Хэйни и Гарсия устроили жаркую перепалку во время битвы взглядов

Боксеры встретились незадолго до боя.
Сегодня, 09:34
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни проведет бой с Райаном Гарсией.

Боксеры провели первую битву взглядов, во время которой случилась потасовка.

Бой пройдет 20 апреля в Нью-Йорке.

Напомним, бой Хэйни и Райана Гарсии перенесли из Лас-Вегаса

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

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