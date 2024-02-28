Хэйни и Гарсия устроили жаркую перепалку во время битвы взглядов

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни проведет бой с Райаном Гарсией.

Боксеры провели первую битву взглядов, во время которой случилась потасовка.

🥶 𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅 👀@Realdevinhaney & @RyanGarcia square off in New York 🔥#HaneyGarcia | April 20 | Live on DAZN worldwide pic.twitter.com/DgmCWMit2l — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 27, 2024

Бой пройдет 20 апреля в Нью-Йорке.

Напомним, бой Хэйни и Райана Гарсии перенесли из Лас-Вегаса

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