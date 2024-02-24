Бой Хейни и Райана Гарсии перенесли из Лас-Вегаса

На кону поединка будет стоять титул, которым владеет Девин.

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни (31-0, 15 КО) проведет поединок против Райана Гарсии (24-1, 20 КО).

Изначально поединок должене был пройти в Лас-Вегасе, однако его перенесли в Нью-Йорк.

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Таким образом, бой состоится 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

🔥 Ready to settle a long brewing rivalry at 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐋𝐀𝐘'𝐒 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 in Brooklyn, NY!#HaneyGarcia | LIVE on DAZN April 20

𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒔 pic.twitter.com/vNMpxaOLY8 — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) February 23, 2024

В последний раз Barclays Center принимал вечер бокса в октябре 2022 года, когда Деонтей Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса.

Напомним, Хэйни и Гарсия устроили драку после объявления боя.

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