iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бой Хейни и Райана Гарсии перенесли из Лас-Вегаса

На кону поединка будет стоять титул, которым владеет Девин.
Сегодня, 09:55
Девин Хэйни и Райан Гарсия / talkSPORT
Девин Хэйни и Райан Гарсия / talkSPORT

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни (31-0, 15 КО) проведет поединок против Райана Гарсии (24-1, 20 КО).

Изначально поединок должене был пройти в Лас-Вегасе, однако его перенесли в Нью-Йорк.

Читай также: Беринчик - Наваррете: стало известно, где и когда боксеры подерутся за вакантный титул

Таким образом, бой состоится 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

В последний раз Barclays Center принимал вечер бокса в октябре 2022 года, когда Деонтей Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса.

Напомним, Хэйни и Гарсия устроили драку после объявления боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

Статьи по теме

Хейни и Гарсия устроили драку после объявления боя Хейни и Гарсия устроили драку после объявления боя
Официально объявлен бой Хэйни и Гарсии Официально объявлен бой Хэйни и Гарсии
Хэйни договорился о бое с Гарсией, озвучены дата и место Хэйни договорился о бое с Гарсией, озвучены дата и место
"Все началось как игра": Фаджоли рассказал, как он пришел к ставкам на футбол "Все началось как игра": Фаджоли рассказал, как он пришел к ставкам на футбол
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа12:00
"Все началось как игра": Фаджоли рассказал, как он пришел к ставкам на футбол
НБА11:39
Еще один игрок Чикаго досрочно завершил сезон из-за операции
Киберспорт11:33
Европейский RMR-турнир: онлайн-трансляция матча GamerLegion - Guild.E
НБА11:13
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Брэнэм и Подземски возглавили рейтинг
Другие страны10:53
Полуфиналист чемпионата мира-2022 получил тюремный срок
Бокс10:53
Хирн предложил Альваресу своего клиента в качестве будущего оппонента
Европа10:28
"Принесут удачу": жена Цыганкова показала уникальные бутсы Виктора
Европа10:26
Манчестер Сити готовится получить щедрое предложение по своему лидеру
НБА10:03
Голден Стэйт и Стив Керр продлили сотрудничество, подписав рекордное продление
Бокс09:55
Бой Хейни и Райана Гарсии перенесли из Лас-Вегаса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK