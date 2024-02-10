Хейни и Гарсия устроили драку после объявления боя
Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни проведет поединок с Райаном Гарсией.
Боксеры встретились в лобби одного из зданий, в котором устроили потасовку. Сначала они обменялись репликами, а затем Гарсия толкнул Хэйни, с которого в последствии слетела кепка.
Don’t turn around & run April 20th.. pic.twitter.com/VLsGvJaeVI— Devin Haney (@Realdevinhaney) February 10, 2024
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Затем Гарсия начал провоцировать отца Девина, который является тренером своего сына.
If Big Mad was a Person it would be Bill Haney 😭😭 pic.twitter.com/5PgmpUxq13— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 10, 2024
Боксеры разделят ринг 20 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Ранее официально был объявлен бой Ломаченко - Камбосос.
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