Хейни и Гарсия устроили драку после объявления боя

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни проведет поединок с Райаном Гарсией.

Боксеры встретились в лобби одного из зданий, в котором устроили потасовку. Сначала они обменялись репликами, а затем Гарсия толкнул Хэйни, с которого в последствии слетела кепка.

Don’t turn around & run April 20th.. pic.twitter.com/VLsGvJaeVI — Devin Haney (@Realdevinhaney) February 10, 2024

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Затем Гарсия начал провоцировать отца Девина, который является тренером своего сына.

If Big Mad was a Person it would be Bill Haney 😭😭 pic.twitter.com/5PgmpUxq13 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 10, 2024

Боксеры разделят ринг 20 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее официально был объявлен бой Ломаченко - Камбосос.

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