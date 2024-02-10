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Хейни и Гарсия устроили драку после объявления боя

Боксеры сцепились и обменялись "жаркими" словами.
Сегодня, 12:08
Райан Гарсия и Девин Хэйни / dazn.com
Райан Гарсия и Девин Хэйни / dazn.com

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни проведет поединок с Райаном Гарсией.

Боксеры встретились в лобби одного из зданий, в котором устроили потасовку. Сначала они обменялись репликами, а затем Гарсия толкнул Хэйни, с которого в последствии слетела кепка.

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Затем Гарсия начал провоцировать отца Девина, который является тренером своего сына. 

Боксеры разделят ринг 20 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее официально был объявлен бой Ломаченко - Камбосос.

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