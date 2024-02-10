Официально объявлен бой Хэйни и Гарсии

Промоутерские компании Golden Boy Promotions и Matchroom Boxing подтвердили, что состоится поединок между чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни и Райаном Гарсией.

Боксеры разделят ринг 20 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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"Подписано, запечатано, доставлено… Хэйни против Гарсии, бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе 20-го апреля", - говорится в заявлении Golden Boy на своей странице в Twitter.

Эдди Хирн, глава Matchroom, отреагировал на данный пост:

LET'S GO!!!

Напомним, что Хэйни в предыдущем поединке 9 декабря 2023 года одолел единогласным решением судей Реджиса Прогрейса и забрал у него титул чемпиона WBC в первом полусреднем весе.

Гарсия в своем последнем бою 2 декабря прошлого года закрыл первое поражение в карьере, нокаутировав Оскара Дуарте.

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