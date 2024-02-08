Климас: Ломаченко победил Лопеса и Хейни

Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, высказался о поражениях в карьере своего клиента.

По словам специалиста, спортсмен с украинским паспортом не проиграл Теофимо Лопесу и Девину Хэйни.

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"Ломаченко побил Лопеса в легком весе, он выиграл тот бой. В том поединке его поимели судьи. В легком весе он однозначно победил Девина Хэйни, в этом нет никаких сомнений. Многие об этом говорили, мы об этом говорили. Его снова "съели" судьи.

Что это говорит о Ломаченко? Два этих парня ничего не могли с ним поделать в легком весе. Лома победил их обоих. Посмотрите, что Лопес сделал в первом полусреднем весе с Джошем Тейлором. Посмотрите, что Хэйни сделал в этом весе с Реджисом Прогре. Что это значит? Даже выступая в более тяжелом весе, они победили чемпионов, но ничего не смогли поделать с Ломаченко в легком дивизионе", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, в 2020 году Ломаченко проиграл единогласным решением судей Лопесу, а в 2023 аналогичным решением уступил Хэйни.

Всвоем ближайшем поединке 12 мая в австралийском Перте Василий Ломаченко подерется с Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе. Ранее Атлас сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос.

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