iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он совсем другого класса": Атлас сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

Эксперт признался, кого будет поддерживать в титульном поединке.
Вчера, 20:18
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Авторитетный тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от боя между бывшим чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и бывшим абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

По словам эксперта, победит представитель Украины.

Читай также: Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой

"Я ставлю Ломаченко выше Камбососа. Он совсем другого класса. Отдаю должное Камбососу, но он (Ломаченко – прим.) – совсем другого класса.

Ломаченко - один из тех особенных ребят, он до сих пор особенный. Все становятся старше, время начинает стучать в дверь каждого, и ему все равно, кто ты. Но Ломаченко все еще особенный, до сих пор один из топ-бойцов.

Знаете, я бы хотел, чтобы Ломаченко сделал свою работу в этом поединке", - сказал Атлас на своем YouTube-канале THE FIGHT with Teddy Atlas.

Поединок Ломаченко против Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте. На кону в этом бою будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

Статьи по теме

"Наши карьеры на кону": Камбосос сделал дерзкое заявление о бое с Ломаченко "Наши карьеры на кону": Камбосос сделал дерзкое заявление о бое с Ломаченко
Камбосос сделал прогноз на свой бой с Ломаченко Камбосос сделал прогноз на свой бой с Ломаченко
Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом
Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:30
Европа23:30
Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом
Теннис22:50
Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США
Бокс22:40
"Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение
Европа22:27
Лучший футболист в CS: Команда Де Хеа прошла квалификацию на легендарный турнир по Counter Strike
Футбол22:26
Глава ФИФА предложил определять цены футболистов посредством алгоритма
Бокс22:18
"Ты должен мне претендентский бой": Хргович сделал заявление о бое с Усиком
Бокс22:05
"Пацаны едут к тебе": Амосов изящно потроллил Фьюри из-за отмены боя с Усиком
Европа21:55
Кубок Азии: Иордания стала первым полуфиналистом, Южная Корея в эпичном матче выбила Австралию
Бокс21:42
"Бог послал тебе знак": Промоутер Усика дал Фьюри ценный совет
Бокс21:32
"Мы с Джошуа разыграем абсолюта": Нганну отреагировал на отмену боя Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK