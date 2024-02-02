"Он совсем другого класса": Атлас сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

Эксперт признался, кого будет поддерживать в титульном поединке.

Авторитетный тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от боя между бывшим чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и бывшим абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

По словам эксперта, победит представитель Украины.

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"Я ставлю Ломаченко выше Камбососа. Он совсем другого класса. Отдаю должное Камбососу, но он (Ломаченко – прим.) – совсем другого класса.

Ломаченко - один из тех особенных ребят, он до сих пор особенный. Все становятся старше, время начинает стучать в дверь каждого, и ему все равно, кто ты. Но Ломаченко все еще особенный, до сих пор один из топ-бойцов.

Знаете, я бы хотел, чтобы Ломаченко сделал свою работу в этом поединке", - сказал Атлас на своем YouTube-канале THE FIGHT with Teddy Atlas.

Поединок Ломаченко против Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте. На кону в этом бою будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

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