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Эвертон - Брентфорд: результат матча 27.04.24

Если, конечно, с "ирисок" не снимут еще очков.
Вчера, 21:25
Эвертон - Брентфорд / Getty Images
Эвертон - Брентфорд / Getty Images

В субботу, 27 апреля, Эвертон принимал дома Брентфорд в рамках 35-го тура АПЛ.

За весь первый тайм ни одна из команд так и не смогла создать опасных моментов, по большей части соперники боролись в центре поля и старались поймать друг друга на ошибке.

А во втором тайме игра стала динамичнее. Сначала классный сейв Пикфорда после удара Тоуни, а затем Дуайт Макнил мог оформить красивый гол, но помешала перекладина. За то уже через 10 минут Гуйе не потратил зря свой момент, попав точно в девятку ворот Флеккена.

Команда Виталия Миколенко выборола важные три очка и точно останется в АПЛ. Если, конечно, с "ирисок" снова не снимут очки.

Статистика матча Эвертон - Брентфорд 35-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Брентфорд 1:0
Гол: Гуйе, 60

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 0.89
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 18 - 10
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 6 - 7
Фолы: 10 - 12
Атаки: 91 - 95

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