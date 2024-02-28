"Это личное": Хэйни назвал дополнительную мотивацию на бой с Гарсией

Чемпион утверждает, что его соперник задел вещи больше чем бокс.

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни подчеркнул принципиальность будущего противостояния с Райаном Гарсией.

Принявший ислам боксер заявил, что намерен наказать соперника за то, что тот негативно высказывался о его религии.

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"Я слышал кое-что от Райана. Он плохо говорил о моей религии. Мы обсуждали это с ним раньше, и он утверждает, что ничего подобного не говорил.

Я не собираюсь его сейчас заставлять признать свои слова, но теперь это для меня личное дело. Это больше чем бокс. Мы были соперниками с девяти или десяти лет, так что пришло время поставить точку в нашем противостоянии", - приводит слова Хэйни Bad Left Hook.

Напомним, что бой Хэйни - Гарсия состоится 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Хэйни и Гарсия устроили жаркую перепалку во время битвы взглядов.

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