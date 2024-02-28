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Райан Гарсия рассказал, как планирует победить Хэйни

Боксеры провели встречу перед титульным боем.
Сегодня, 14:45
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Американский суперлегковес Райан Гарсия высказался по поводу поединка против обладателя титула WBC Девина Хэйни.

По словам боксера, он намерен нокаутировать звездного соотечественника.

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"В этот раз Девину надерут задницу. Я даже не заставлю его сдаться, а просто нокаутирую.

Я хочу немного повозиться с ним и нокаутировать правой рукой. Я сделаю это. Было бы смешно, если бы я нокаутировал его правой рукой, после того как он назвал меня - пони с одним трюком. Это было бы забавно", - приводит слова Гарсии Bad Left Hook.

Бой пройдет 20 апреля в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Хэйни и Гарсия устроили жаркую перепалку во время битвы взглядов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Райан Гарсия

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