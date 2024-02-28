Райан Гарсия рассказал, как планирует победить Хэйни
Американский суперлегковес Райан Гарсия высказался по поводу поединка против обладателя титула WBC Девина Хэйни.
По словам боксера, он намерен нокаутировать звездного соотечественника.
Читай также: Из-за Канело: Хэйни назвал причину переноса его боя с Гарсией
"В этот раз Девину надерут задницу. Я даже не заставлю его сдаться, а просто нокаутирую.
Я хочу немного повозиться с ним и нокаутировать правой рукой. Я сделаю это. Было бы смешно, если бы я нокаутировал его правой рукой, после того как он назвал меня - пони с одним трюком. Это было бы забавно", - приводит слова Гарсии Bad Left Hook.
Бой пройдет 20 апреля в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что Хэйни и Гарсия устроили жаркую перепалку во время битвы взглядов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!