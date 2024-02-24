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Из-за Канело: Хэйни назвал причину переноса его боя с Гарсией

Чемпион объяснил, почему было изменено место проведения поединка.
Сегодня, 22:24
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни прокомментировал смену места проведения его боя против Райана Гарсии.

Изначально поединок должен был состояться в Лас-Вегасе 20 апреля, но позже его перенесли в Нью-Йорк на арену Barclays Center в Бруклине. Дата боя осталась неизменной.

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Как сообщил Хэйни, такое решение было принято из-за того, что 4 мая в Лас-Вегасе свой бой должен провести абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес.

"Причина, по которой бой не состоится в Вегасе, заключается в том, что они не хотят влиять на продажу билетов Канело", - написал боксер в сети Х.

Ранее сообщалось, что Хейни и Гарсия устроили драку после объявления боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес девин хэйни Райан Гарсия

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