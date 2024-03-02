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Хргович назвал победителя боя Усик - Фьюри

Хорват обозначил сильные стороны украинца.
Сегодня, 12:00
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Непобежденный супертяжеловес Филип Хргович высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам хорвата, он верит, что украинец победит и станет абсолютным чемпионом.

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"Усик победит в этом поединке. Я отдаю ему преимущество в этом бою. Я предсказываю, что Усик победит. Конечно, это тяжелый поединок для него. 

Это тяжелый бой для обоих, но у меня такой прогноз. На мой взгляд, Усик - более совершенный боец. Так что посмотрим", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу J Calderon Boxing Talk.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Чжилей выразил готовность подраться с Усиком или Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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