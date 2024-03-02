Хргович назвал победителя боя Усик - Фьюри
Непобежденный супертяжеловес Филип Хргович высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.
По словам хорвата, он верит, что украинец победит и станет абсолютным чемпионом.
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"Усик победит в этом поединке. Я отдаю ему преимущество в этом бою. Я предсказываю, что Усик победит. Конечно, это тяжелый поединок для него.
Это тяжелый бой для обоих, но у меня такой прогноз. На мой взгляд, Усик - более совершенный боец. Так что посмотрим", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу J Calderon Boxing Talk.
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее Чжилей выразил готовность подраться с Усиком или Фьюри.
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