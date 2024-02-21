"Могу выйти против обоих": Чжилей выразил готовность подраться с Усиком или Фьюри

Китайский супертяж не против встретиться в ринге с лидерами дивизиона.

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился мыслями о бое между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

При этом китайский боксер заявил о готовности встретиться с ними в ринге.

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"Я не могу предсказать, что произойдет с Тайсоном Фьюри, потому что он очень сильно меняется. К сожалению, он получил рассечение и бой перенесен еще на три месяца. Честно говоря, я не могу дать прогноз, что продемонстрирует Тайсон Фьюри на тот момент.

Со своими навыками я могу выйти против обоих. Но выйдут ли они против меня? Вот в чем проблема. Я думаю, что они будут подходить ко мне с осторожностью, потому что я представляю собой очень большой риск", - сказал Чжилей в комментарии TheRingDigital.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее спарринг-партнер Усика сделал прогноз на бой украинца с Фьюри.

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