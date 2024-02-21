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"Мне есть что показать": Чжилей готов удивить в бою с Паркером

Китайский супертяж отметил заслуженность своих последних успехов.
Сегодня, 18:19
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей сделал заявление о предстоящем бое с бывшим чемпионом Джозефом Паркером.

Китайский боксер отметил, что его последние успехи неслучайны и он готов снова показать себя с наилучшей стороны.

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"Я был большим аутсайдером перед боем с Джо Джойсом. Все говорили, что у него рекорд 15-0, непобежденный Джо Джойс уничтожит меня за шесть раундов. Меня уверяли, что он мощная сила, но мы с Шоном Джорджем хорошо подготовились и вы видели нашу работу.

В сентябре я доказал, что в первом поединке не было случайности. Мне всегда кажется, что люди неправильно понимают меня. В поединке с Паркером мне тоже есть что показать. В каждом бою я демонстрирую что-то новое", - приводит слова Чжилея The Ring.

Напомним, что бой Чжилей - Паркер состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого будет поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

Ранее Паркер сделал прогноз на свой бой с Чжилеем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Чжан Чжилей

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