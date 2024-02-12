Чжилей спрогнозировал, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился мыслями о восстановлении чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри после рассечения.

Китайский боксер считает, что британцу должно хватить времени, чтобы полностью набрать кондиции к бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком 18 мая, но теперь ему нужно тщательнее подходить к спаррингам.

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"Трудно сказать, как это рассечение повлияет на результат боя. У каждого бойца по-разному заживают раны. Это действительно зависит от человека.

Все же у Тайсона достаточно времени, чтобы восстановиться. Думаю, что даже найдется время для спаррингов. На его месте я был бы очень осторожен в подборе спарринг-партнеров. Нужны надежные и понимающие бойцы", - приводит слова Чжилея ProBox TV.

Ранее Чжилей назвал определяющий фактор для победы Фьюри над Усиком.

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