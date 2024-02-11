Чжилей назвал определяющий фактор для победы Фьюри над Усиком

Китайский супертяжеловес предположил, что нужно британцу для успешного выступления.

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился мыслями о бое между чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению китайца, вероятность успеха британского боксера в этом поединке будет зависеть от того, насколько серьезно он подойдет к подготовке к будущей схватке.

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"Думаю, что все зависит от тренировочного лагеря. Если Тайсон Фьюри будет усердно тренироваться, он победит. Фьюри выше, сильнее и, несмотря на габариты, гибкий.

Но, как я неоднократно говорил, в тренировочном лагере нужно уметь сосредоточиться. Это суть. Если у тебе есть все физические преимущества, но ты не тренируешься так как следует, то проиграешь", - приводит слова Чжилея Boxing Scene.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри назвал слабое место Усика.

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