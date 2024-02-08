"Он часто плачет из-за этого": промоутер Фьюри назвал слабое место Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), поделился мнением о предстоящем бое своего клиента против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам специалиста, украинец не выдерживает удары по корпусу.

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"Я был на последнем поединке Усика, в котором он боксировал против Даниэля Дюбуа. На мой взгляд, Даниэль нанес чистый удар. Усик воспользовался ситуацией и взял четырехминутную паузу. Он и раньше жаловался и стонал, когда его ловили ударами в корпус.

Сейчас будет сражаться против Фьюри, мастера получать преимущество по любой слабости. Но с сильным рефери подобной чепухи не будет.

Усик часто это делает, он плачется рефери из-за ударов по корпусу, как это было в его предыдущих боях. Но если поединок будет обслуживать хороший рефери, то я буду рад, и я буду гораздо увереннее в Тайсоне в этом бою, чем был до поединка Усика с Дюбуа", - приводит слова промоутера Sky Sports Boxing.

Напомним, бой Усика против Фьюри был отложен из-за рассечения, которое Тайсон получил в спарринге с Агроном Смакичи. Теперь их поединок состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее украинец Усик, как готовится справляться с ударами Фьюри по корпусу.

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