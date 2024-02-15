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"Большой взрыв": Паркер сделал прогноз на свой бой с Чжилеем

Новозеландец проведет поединок в рамках шоу Джошуа - Нганну.
Сегодня, 09:55
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе  Джозеф Паркер поделился своим мнением по поводу предстоящего поединка с обладателем временного титула в его весовой категории Чжаном Чжилеем.

По словам новозеландца, он намерен удосрочить представителя Китая.

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"Я готовлюсь к лучшей версии Чжана. Да, многие люди говорят, что мой соперник уже стар, ему 40 лет и уже скоро пойдет на упадок. Они отдают мне предпочтение, потому что я молод и голоден, у меня есть скорость и движения.

Что касается прогноза - я устрою большой взрыв", - приводит слова Паркера Boxing News 24.

Напомним, что бой Чжилей - Паркер состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого будет поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер

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