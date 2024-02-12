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Уайлдер назвал причину своего поражения от Паркера

Американец отметил подход боксеров к поединку.
Сегодня, 21:14
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о причинах поражения Джозефу Паркеру.

По словам американца, он проиграл, ведь слишком много времени провел в разъездах.

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"Он действительно ничего не сделал. Они просто набрасывали небольшие серии ударов и так далее.

Во время подготовки к этому бою мне пришлось совершить два переезда - в общей сложности я был в пути 20 часов. А эти парни уже находились в Европе. Им нужно было добираться всего 2-3 часа. Я не жалуюсь, а просто говорю, через что я прошел", - приводит слова Уайлдера Dazn.

Напомним, Уайлдер проиграл Паркеру единогласным решением судей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее американец заявил о готовности провести бой с Усиком.

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