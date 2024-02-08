Уайлдер заявил о готовности провести бой с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил, что готов провести бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в его дивизионе Александра Усика.

Американец уверен в своих силах, ведь даже готов провести неполноценный тренировочный лагерь перед поединком.

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"Я готов подраться с Усиком. Я всегда готов, что бы там ни было. Неважно, сколько я тренируюсь и на каком уведомлении выходить - трехнедельном или восьминедельном.

Это не имеет значения. Я боец, поэтому готов выйти против любого. Я все еще тот же з*сранец, что и раньше, не заблуждайтесь", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Свой последний бой Уайлдер провел в декабре прошлого года, когда сенсационно ппроиграл Джозефу Паркеру.

Ранее Уайлдер признался, как воспринял срыв боя Усик - Фьюри.

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