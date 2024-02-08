"Нет худа без добра": Уайлдер оценил поражение от Паркера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился воспоминаниями от поединке против Джозефа Паркера.

Американец считает, что он вынес важный урок с того поражения.

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"Последний бой показал, где я нахожусь и где должен находиться. Если бы я победил, то это ничего бы мне не принесло, я бы делал на тренировках то, что и раньше. Я бы ничего не поменял. Так что нет худа без добра. Это был скучный бой, в котором ничего не произошло.

Я на следующий день пошел тренироваться. Я не был на ринге почти два года, провел только один раунд, а затем вышел драться с парнем, который активно выступал. Он постоянно дрался. Это только малая часть того, что я могу показать, и при этом у меня было меньше трех недель на подготовку", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, Уайлдер проиграл Паркеру единогласным решением судей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Уайлдер признался, как воспринял срыв боя Усик - Фьюри.

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